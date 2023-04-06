Железнодорожники готовят дополнительные составы на юг России

Опубликовано: 13:04, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В нынешний сезон летних отпусков недостатка в поездах, которые доставят отдыхающих к морю на Кубань или в курортные города Ставрополья, не будет, - заверили в крупнейшем в России холдинге "Российские железные дороги".

Помимо штатных, плановых пассажирских железнодорожных составов, на Юг России нынешним летом отправится 1,5 тысячи дополнительных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.

"При необходимости будем включать в составы дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса - назначать новые поезда", - заявили в компании, передает "АиФ-Юг".

Всего в летний сезон на южных направлениях РЖД планирует перевезти свыше 11 млн пассажиров. Большинство дополнительных поездов соединят крупные российские города с приморскими Анапой и Адлером на Кубани, а также с городами-курортами Новороссийском, Кисловодском и Железноводском на Ставрополье.

Больше станет и поездов в Крым – с 1 мая по 30 сентября на полуостров будут запущены дополнительные поезда, а всего в регион будут ходить 22 железнодорожных пассажирских состава в сутки. Всего за сезон в регион планируется перевести 3 млн человек.