Железнодорожники готовят дополнительные составы на юг России

Помимо штатных, плановых пассажирских железнодорожных составов, на Юг России нынешним летом отправится 1,5 тысячи дополнительных поездов, сообщает пресс-служба РЖД.
"При необходимости будем включать в составы дополнительные вагоны, а при резком увеличении спроса - назначать новые поезда", - заявили в компании, передает "АиФ-Юг".
Всего в летний сезон на южных направлениях РЖД планирует перевезти свыше 11 млн пассажиров. Большинство дополнительных поездов соединят крупные российские города с приморскими Анапой и Адлером на Кубани, а также с городами-курортами Новороссийском, Кисловодском и Железноводском на Ставрополье.
Больше станет и поездов в Крым – с 1 мая по 30 сентября на полуостров будут запущены дополнительные поезда, а всего в регион будут ходить 22 железнодорожных пассажирских состава в сутки. Всего за сезон в регион планируется перевести 3 млн человек.