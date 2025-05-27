Вестник Кавказа

Курорт Sea Breeze создадут в Узбекистане

Лежаки на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан обзаведется собственным курортом Sea Breeze. Проект оценивается в $5 млрд.

Проект строительства курорта Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака в Ташкентской области одобрили в правительстве Узбекистана. Его реализацией займется компания Agalarov Development, принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Эмину Агаларову.

Под строительство курорта выделено более 570 га земли, сроком аренды 25 лет. Стоимость проекта составит $5 млрд.

При строительстве все сточные воды с сооружений должны будут проходить через очистные сооружения, сброс отходов в водохранилища и реки запрещен. Инженерные и экологические решения в рамках проекта будут согласованы с Минэкологии и Генпрокуратурой Узбекистана.

В случае нарушении проект будет немедленно остановлен, аренда прекратится.

Напомним, что Эмин Агаларов также возводит курорт Sea Breeze на берегу Каспийского моря в Баку. Завершение строительства намечено на 2028 год.

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