Курорт «Эльбрус» открылся после непогоды

После почти недельного простоя из-за непогоды в строй снова были введены все канатные дороги и трассы курорта «Эльбрус».

Вся инфраструктура курорта «Эльбрус» вновь доступна для гостей, сообщили в телеграм-канале Кавказ РФ.

«Эльбрус открыт! Самый высокогорный курорт страны вновь ждет всех катающихся на склонах вулкана-великана. Открываем канатные дороги и трассы после перерыва в связи с лавинной опасностью в горах Северного Кавказа»

– телеграм-канал Кавказ РФ.

Напомним, что на протяжении нескольких дней, после обрушившегося снегопада, на курорте были закрыты трассы и подъемники. Кроме того, безопасности лыжников угрожали лавины. Сейчас восстановительные работы завершены, в строю все три очереди канаток и трасс.