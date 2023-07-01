Курорт «Эльбрус» начал летний сезон

Опубликовано: 18:04, 1 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 1 июля горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии перешел на летний режим работы.

В связи с переходом горнолыжного курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии на летний режим работы катание на склонах запрещено, однако канатки по-прежнему работают для туристов.

Можно подняться до высоты 3 847 м продолжают работать, сообщили в субботу в пресс-службе курорта.

«С 1 июля 2023 курорт переходит на летний режим работы. Горнолыжные трассы закрыты, но канатные дороги до рекордной высоты 3 847 м работают в штатном режиме. В кассах доступны туристические билеты, включающие один подъем и спуск, а также бесплатный провоз снаряжения для альпинистов»

– пресс-служба курорта

Сейчас на курорте время строительных работ. В частности прокладываются новые трассы, будут построены дополнительные канатные дороги.