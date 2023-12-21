Вестник Кавказа

Курорт Абхазии закрыли из-за сильного снегопада

Курорт Абхазии закрыли из-за сильного снегопада
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильный снегопад закрыл высокогорный курорт Ауадхару. Снежный покров здесь достиг почти двухметровой высоты.

Из-за обильных осадков пришлось закрыть абхазский курорт Ауадхару. Сильный снегопад здесь создал почти двухметровый покров. В связи с этим администрации Рицинского национального парка была вынуждена ограничить въезд на его территорию. Такую информацию озвучил глава парка Адамур Багателия. 

"Во избежание чрезвычайных происшествий мы закрыли шлагбаум на Ауадхару. Сейчас высота снежного покрова там приближается к 2 метрам. Температура воздуха днем около -3 градусов, ночью опускается до -10"

 - Адамур Багателия 

Бальнеологический курорт Ауадхару находится на высоте более полутора тысяч метров над уровнем моря. Он известен своими минеральными источниками. 

На курорте развит экотуризм – чаще всего путешественники размещаются в собственных палатках, либо в пансионатах.

Также Ауадхару привлекает поклонников активного отдыха.

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