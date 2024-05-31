Курбан-байрам 2024: выходной объявлен в Кабардино-Балкарии

Жители Кабардино-Балкарии будут отдыхать три дня на Курбан-байрам в 2024 году. В связи с этим мусульманским праздником 17 июня в КБР объявлено выходным.

Выходные на Курбан-байрам 2024 продлятся три дня в Кабардино-Балкарии, такое решение принял глава КБР Казбек Коков.

Согласно его указу, понедельник 17 июня будет нерабочим днем.

В документе уточняется, что об установлении нерабочего дня попросило ДУМ региона.

"В связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Курбан-байрам постановляю: объявить 17 июня 2024 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем"

– указ

Какого числа Курбан-байрам в 2024 году?

Один из основных праздников мусульман Курбан-байрам отмечается в 2024 году 16 июня, так что он будет праздноваться в воскресенье. День Арафа 2024 выпадает на субботу 15 июня. Таким образом, вместе с понедельником 17 июня выходные на Курбан-байрам продлятся три дня.

Напомним, что у праздника Курбан-байрам отсутствует постоянная дата, так как он определятся по мусульманскому лунному календарю. Все исламские праздники сдвигаются по григорианскому календарю каждый год.