Кубанские выпускники выбирали "цифровые" специальности

Опубликовано: 16:55, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самыми популярными у выпускников кубанских школ в нынешнем году стали вузы, готовящие IT-специалистов – они стали самыми востребованными, и не только у молодежи.

На Кубани значительно выросло число абитуриентов, желающих получить высшее образование в области цифровых технологий, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В 2023 году количество абитуриентов в регионе, желающих получить образование в области IT, выросло более чем на 20%. Также особой популярностью пользуется и проект "Цифровые кафедры", который дает возможность студентам бесплатно получить второе образование в сфере информационных технологий"

- администрация Краснодарского края

О числе желающих получить знания и опыт в разработке информационных технологий говорят цифры: так, Кубанский государственный технологический университет (КГТУ) принял на направления "Информационная безопасность" и "Программная инженерия" принял более 12,5 тыс заявлений, Кубанский государственный университет (КГУ) – свыше 10,5 тыс заявлений, и даже Кубанский государственный аграрный университет (КГАУ), на базе которого заработал проект "Цифровые кафедры", принял около 5 тыс заявок, передает "Интерфакс".

Любопытно, что программа КГАУ рассчитана больше на переподготовку специалистов, однако по завершении курса обучения они тоже получают диплом, с которым можно работать и программистом, и разработчиком программного обеспечения.