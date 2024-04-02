Кубань ждет 2 млн туристов этой весной

Курорты Краснодарского края примут этой весной свыше 2 млн туристов. Такие данные озвучил глава региона Вениамин Кондратьев.
"После окончания зимнего сезона очередной всплеск турпотока ожидаем уже в апреле-мае. По нашим расчетам, в этом году к нам приедет более 2 млн гостей. Курорты региона подготовили для них интересные программы, в том числе разнообразные фестивали и выставки"
– Вениамин Кондратьев
Сообщается, что в этом году регион подготовил масштабную программу для гостей края.
В частности, Сочи устроит фестивали музыки и выставочные ярмарки, в Анапе состоится гастрономическая ярмарка, Ейск проведет соревнования серферов, а в Новороссийске пройдет фестиваль кино.
Кондратьев добавил, что за последние 5 месяцев курорты края приняли 2,7 млн гостей, что значительно больше в сравнении с таким же периодом прошлых годов.