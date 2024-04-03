Кубань потратит свыше 3 млрд рублей на детский отдых в регионе

Власти Краснодарского края намерены выделить свыше 3 млрд рублей на путевки для детей края и других регионов. Школьников примут летние лагеря и санатории региона.

Краснодарский край планирует направить на свыше 3 млрд рублей на оздоровительный отдых кубанских школьников и детей из других регионов страны. Информацию об этом опубликовал в своем telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев.

"1 июня в крае стартует летняя оздоровительная кампания. В этом году на организацию отдыха детей направим более 3 млрд рублей. Детей примет 91 стационарный лагерь и около 1,5 тыс. пришкольных лагерей"

– Вениамин Кондратьев

По данным главы региона, всего в крае проведут каникулы порядка 370 тыс детей. Получить путевки смогут школьники из малообеспеченных семей и дети военных.

Кондратьев отметил, что особое внимание в детских лагерях будет уделено безопасности.