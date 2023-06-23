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Кубань поддержит финансами кинокомпании

Кубань поддержит финансами кинокомпании
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодарском крае заработала новая мера поддержки для кинокомпаний – краевой Фонд микрофинансирования разработал для них займ "Кино", который кинематографистам можно будет потратить на закупку оборудования и оплату услуг.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал меру государственной поддержки для кинокомпаний, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый вид микрозайма "Кино" предназначен специально для бизнеса в сфере кинематографии. Предприниматели смогут получить до 5 млн рублей по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до 3 лет. Средства смогут быть направлены на закупку необходимого оборудования и оплату услуг, передает "Инерфакс".

Также власти региона в текущем 2023 году увеличили размер предоставляемых субсидий кинокомпаниям до 30% на компенсацию понесенных ими затрат при производстве фильмов на территории региона. Годом раньше объем таких субсидий составлял 20%.

В целом Фонд микрофинансирования Кубани увеличил объем финансирования малого бизнеса по сравнению с предшествующим годом на 25% - до 2,3 млрд рублей.

Напомним, Краснодарский край - один из крупнейших регионов РФ по количеству снимаемых фильмов. В прошлом году здесь было снято 37 фильмов и сериалов.

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