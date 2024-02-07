Кубань отказалась от минералки "Джермук"

Замглавы Краснодарской края Александр Руппель сообщил, что региональные торговые точки сняли с продажи минеральную воду "Джермук".
Он отметил, что продукция данной марки продавалась в ряде торговых сетей Кубани, после чего департамент потребсферы края проинформировал сети о необходимости снять с продажи воду.
Чиновник оценил ответственный подход бизнеса в регионе. По его словам, в настоящее время в продаже минералки "Джермук" нет.
Руппель подчеркнул, что представители Роспотребнадзора проводят проверку образцов на безопасность, по итогам которой будет принято решение о дальнейшей реализации продукции в крае.
Отравление минералкой "Джермук"
Напомним, житель Владикавказа после глотка из бутылки минералки "Джермук" получил ожог пищевода. Несмотря на усилия медиков, 63-летний мужчина умер.
Как оказалось, вместо минеральной воды в бутылке был уксус. В связи с гибелью жителя столицы Северной Осетии было возбуждено уголовное дело.