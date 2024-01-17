Кубань нарастила экспорт кукурузы вдвое

В прошедшем году Краснодарский край отправил в другие страны свыше 2 млн тонн кукурузы. Таким образом, регион вдвое нарастил экспорт продукции.

Краснодарский край в прошедшем году масштабно нарастил экспорт кукурузы. Поставки продукции в другие страны составили свыше 2 млн тонн, что вдвое больше, что показатели 2022 года. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.

Отмечается, что больше всего кукурузы Кубань поставила в Турцию – 76% от всего объема.

Также в пятерку стран, которые закупают продукцию у региона, попали Ливия, Вьетнам, Южная Корея и Ливан.

Качество кукурузы было проверено Центром оценки качества зерна. По данным организации почти вся партия продукта прошла проверку.

Таким образом кубанская продукция относится ко второму классу и имеет соответствующие стандарты качества.