Кубань нарастила экспорт кукурузы вдвое

В прошедшем году Краснодарский край отправил в другие страны свыше 2 млн тонн кукурузы. Таким образом, регион вдвое нарастил экспорт продукции.
Краснодарский край в прошедшем году масштабно нарастил экспорт кукурузы. Поставки продукции в другие страны составили свыше 2 млн тонн, что вдвое больше, что показатели 2022 года. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства региона.
Отмечается, что больше всего кукурузы Кубань поставила в Турцию – 76% от всего объема.
Также в пятерку стран, которые закупают продукцию у региона, попали Ливия, Вьетнам, Южная Корея и Ливан.
Качество кукурузы было проверено Центром оценки качества зерна. По данным организации почти вся партия продукта прошла проверку.
Таким образом кубанская продукция относится ко второму классу и имеет соответствующие стандарты качества.