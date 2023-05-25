Кто станет мэром Махачкалы? Названы три кандидата

Мэром Махачкалы станет один из трех кандидатов: Юсуп Умавов, Арсен Магомедов или Имам Рамазанов. Главу города предстоит выбрать махачкалинскому Собранию депутатов.
"По итогам комплексной оценки кандидатов конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" победителями конкурса признаны следующие кандидаты: Магомедов Арсен Абдуллаевич, Рамазанов Имам Нариманович, Умавов Юсуп Джанбекович"
– мэрия города
Всего комиссия выбирала из 11 претендентов на пост.
Напомним, прежний градоначальник Салман Дадаев подал в отставку в ноябре прошлого года. Затем дагестанскую столицу возглавляла череда врио. С 12 мая 2023 врио главы Махачкалы является Юсуп Умавов, председатель комитета республиканского парламента по промышленности, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.