РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Махачкала определилась с новым хозяином

Махачкала определилась с новым хозяином
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Махачкале выбрали нового главу города, им стал Юсуп Умавов. Выборы мэра прошли в рамках заседания городского собрания депутатов. За Умавова было отдано большинство голосов.

В столице Дагестана состоялись выборы главы Махачкалы, победу одержал исполняющий обязанности мэра города Юсуп Умавов.

Помимо Умавова, на пост градоначальника баллотировались глава ООО "Юридическая фирма "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов и финансовый директор АО "КЭАЗ" Имам Рамазанов.

По итогам голосования депутатов городского собрания Умавов набрал большее количество голосов.

Мэры Махачкалы за последние 10 лет 

Мэры Махачкалы за последние 10 лет 

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version