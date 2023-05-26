Опубликовано: 16:04, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале выбрали нового главу города, им стал Юсуп Умавов. Выборы мэра прошли в рамках заседания городского собрания депутатов. За Умавова было отдано большинство голосов.

В столице Дагестана состоялись выборы главы Махачкалы, победу одержал исполняющий обязанности мэра города Юсуп Умавов.

Помимо Умавова, на пост градоначальника баллотировались глава ООО "Юридическая фирма "Магомедов и партнеры" Арсен Магомедов и финансовый директор АО "КЭАЗ" Имам Рамазанов.

По итогам голосования депутатов городского собрания Умавов набрал большее количество голосов.