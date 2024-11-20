Вестник Кавказа

Крытый каток откроют в Ставрополе завтра

Крытый каток откроют в Ставрополе завтра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центре столицы Ставропольского края начнет работу крытый каток, площадь которого составит 1,5 кв м. Его открытие намечено на завтрашний день.

Уже завтра, 30 ноября, в центре ставропольской столицы откроется крытый каток. Он проработает до окончания зимы, передали слова мэра Ивана Ульянченко в администрации города.

«Последний день осени в Ставрополе начнется стартом шестого сезона работы ледовой арены „В сердце города“. С 10 часов он приветливо встретит первых посетителей на площади Ленина. Последний сеанс начинается в 10 вечера. Все прошлогодние льготы остались»

- Иван Ульянченко

Зона катания составит 1,5 тыс кв м. Для посетителей будет организовано световое шоу и иллюминация. Для тех, кто только осваивает коньки, будут доступны инструкторы. Передохнуть можно будет в специальной зоне, рядом расположится кофейня.

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