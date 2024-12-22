Крымский мост вновь собирает утренние пробки

У Крымского моста, соединяющего Крым с материковой частью России, за ночь вновь образовался затор – пробки выросли с 625 автомобилей с обеих сторон с вечера до 712 машин в 6 часов утра только со стороны Тамани.

За ночь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани снова выросла пробка из автомобилей желающих попасть на полуостров туристов – еще вечером накануне она "рассосалась" до 415 транспортных средств, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

С утра в очереди для проезда в сторону Крыма ждут уже более 700 автомобилей, передает РИА Новости.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет"

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Напомним, накануне мы писали о том, что вечером очередь к Крымскому мосту со стороны материка неожиданно пошла на убыль, хотя еще пару часов назад она растянулась на 35 километров, и прождать в ней, чтобы попасть на полуостров, нужно было больше шести часов.