Вестник Кавказа

Крымский мост снова встал в сторону Кубани

Пробки на дорогах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятничное утро до 800 автомобилей стоят в очереди, чтобы проехать по Крымскому мосту в сторону Тамани. По направлению к Керчи большого затора нет.

Очередь на Крымском мосту в сторону от Тамани разрослась до 800 автомобилей, рассказали в оперативном канале информцентра по автодорогам.

«В очереди со стороны Тамани находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов"

- оперативный информцентр

В сторону Керчи в очереди стоят около 100 автомобилей, большого затора там не наблюдается.

Часом ранее в пробке в сторону Краснодарского края находилось более тысячи автомобилистов, поэтому ситуация потихоньку улучшается.

На прошлой неделе в очереди в сторону Крымского полуострова оказались почти 2 тысячи машин.

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