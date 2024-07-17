Крымский мост снова встал в сторону Кубани

В пятничное утро до 800 автомобилей стоят в очереди, чтобы проехать по Крымскому мосту в сторону Тамани. По направлению к Керчи большого затора нет.

Очередь на Крымском мосту в сторону от Тамани разрослась до 800 автомобилей, рассказали в оперативном канале информцентра по автодорогам.

«В очереди со стороны Тамани находится 780 транспортных средств. Время ожидания около трёх часов"

- оперативный информцентр

В сторону Керчи в очереди стоят около 100 автомобилей, большого затора там не наблюдается.

Часом ранее в пробке в сторону Краснодарского края находилось более тысячи автомобилистов, поэтому ситуация потихоньку улучшается.

На прошлой неделе в очереди в сторону Крымского полуострова оказались почти 2 тысячи машин.