Крымский мост снова собирает заторы

Опубликовано: 11:51, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Несмотря на то, что после открытия реверсивного движения по Крымскому мосту за ночь собрались новые заторы, к утру их удалось ликвидировать, но автомобилисты, прознавшие о возобновлении его работы, ближе к полудню снова скопились у транспортной артерии.

С утра, когда мост между Крымом и материковой частью практически разгрузили от заторов, на подъезде к нему снова стали собираться очереди – они выросли до сотен автомобилей с каждой стороны, сообщает официальный Telegram-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"11:00: в очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, время ожидания более часа. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств, время ожидания более часа"

- Telegram-канал КРЫМСКИЙ МОСТ

Часом ранее общая длина заторов с обеих сторон моста не превышала 210 автромодилей – очевидно, на рост трафика повлиял обмен информацией между водителями, активно ищущими более короткие пути для преодоления водной преграды к желанному отдыху.

В этом им помогает в том числе и чат КРЫМСКИЙ МОСТ.