Вестник Кавказа

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники

Крымчане будут отдыхать на религиозные праздники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У жителей Крымского полуострова в наступившем 2025 году появились четыре новых выходных дня, которые будут посвящены предстоящим религиозным праздникам.

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом ввел четыре дополнительных выходных дня в связи с религиозными праздниками, сообщил он в своем Telegram-канале.

"В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи), 6 июня в связи с празднованием Курбан-байрама, 9 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы"

- Сергей Аксенов

Указ главы республики уже опубликован на правительственном портале Крыма.

Напомним, в Крыму в скором времени заработают новые мечети, которые планируется построить на полуострове на 53 участках, 15 из них уже находятся на финальной стадии строительства, рассказал заместитель муфтия крымских мусульман. В минувшем 2024 году крымские строители сдали прихожанам мечту всех мусульман республики – Соборную мечеть, строили ее 25 лет.

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