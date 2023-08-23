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Крым планирует стать центром яхтенного туризма

Крым планирует стать центром яхтенного туризма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В планах руководства Крыма к 2030 году построить на полуострове 14 яхтенных марин и 20 портовых пунктов, это позволит превратить полуостров в центр круизного и яхтенного туризма.

Власти российского Крыма поделились масштабными планами развития туризма, и не столько привычного для россиян – санаторно-оздоровительного, но и круизного – полуостров готов удивить путешественников всего мира своими красотами.

В Крыму начинает действовать госпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" до 2030 года, в которую будут включено строительство 34 объектов портовой инфраструктуры – это будет делаться за счет федерального бюджета, сообщили в пресс-службе крымского Минтранса, передает "АиФ-Крым".

При этом программа подразумевает не только строительство новых, но и реконструкцию старых Ялтинского и Евпаторийского портов, которые выведены из эксплуатации из-за сильного износа, отметили в пресс-службе.

У этих морских портов большие перспективы в развитии яхтенного и круизного туризма, поскольку ряд достопримечательностей этих регионов довольно труднодоступен для других видов туристической деятельности, - добавили в Минтрансе Крыма.

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