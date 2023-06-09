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Крым может вспыхнуть в выходные

Крым может вспыхнуть в выходные
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасатели распространили экстренное предупреждение о высоком риске пожаров в Крыму. Предупреждение действует с 9 по 11 июня.   

Высокая пожароопасность ожидается в Крыму в выходные, информирует главк МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 июня в западных и в центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность"

– пресс-служба МЧС

Также в экстренном ведомстве напомнили о том, что пожароопасный сезон в республике начался в апреле. В этой связи запрещается разводить костры и проводить работы, которые могут привести к пожарам, в частности, жечь бытовой мусор.

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