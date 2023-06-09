Крым может вспыхнуть в выходные

Опубликовано: 11:21, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели распространили экстренное предупреждение о высоком риске пожаров в Крыму. Предупреждение действует с 9 по 11 июня.

Высокая пожароопасность ожидается в Крыму в выходные, информирует главк МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-11 июня в западных и в центральных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность"

– пресс-служба МЧС

Также в экстренном ведомстве напомнили о том, что пожароопасный сезон в республике начался в апреле. В этой связи запрещается разводить костры и проводить работы, которые могут привести к пожарам, в частности, жечь бытовой мусор.