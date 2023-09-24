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Крым готовится к затяжному шторму

Крым готовится к затяжному шторму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
25 сентября на регион обрушится ветер силой до 22 м/с. МЧС призывает проявлять осторожность и прогнозирует перебои в работе транспорта.

Однодневные штормовые предупреждения – для жителей Крыма будничное явление, однако с понедельника в регионе вводится штормовое предупреждение, которое продлится продлится четыре дня. Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник на регион обрушится сильный ветер, который будет бушевать на полуострове до четверга.

Прогнозируется, сила ветра будет превышать 20 м/с.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 сентября, в течение суток 26, 27 и 28 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с"

– МЧС РФ

В этой связи сотрудники экстренного ведомства призывают проявлять бдительность и обходить стороной шаткие конструкции и приготовиться к перебоям в работе транспорта.

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