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Непогода обрушится на Кабардино-Балкарию

Непогода обрушится на Кабардино-Балкарию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Этим вечером в Кабардино-Балкарии начнутся сильные дожди, они будут сопровождаться ветром до 25 м/с. Такая же погода прогнозируется на воскресенье.

Разгул стихии ожидает в эти выходные в Кабардино-Балкарии, МЧС предупреждает об опасной погоде - в прогнозе осадки и ветер.

"В период с 17:00 до 18:00 16 сентября и далее до конца суток 16 и 17 сентября местами на территории КБР ожидаются: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с"

– МЧК по КБР

Дождливая и ветреная погода может привести к подтоплению территорий и проблемам с электричеством, также возможен сход селей.

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