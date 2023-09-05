Золотая осень на Архызе манит туристов

Пляжный сезон подходит к концу и многие россияне присматриваются к поездкам в горы Кавказа. Самые популярные направления - КЧР и КБР, и знаменитый Архыз, Домбай и Приэльбрусье, передает АТОР.
«Несмотря на то, что осень считается «низким сезоном» для Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, спрос на поездки в горы в сентябре-октябре есть, и он у нас уже выше, чем в прошлом году»
– туроператор АЛЕАН
Другие операторы отмечают, россияне стали чаще самостоятельно планировать поездки в СКФО.
Так или иначе, отдых в горах осенью манит завораживающими, золотыми пейзажами, термальными источниками и водопадами, конными прогулками, кавказской кухней.
«Спрос в туроператорском сегменте на горы Кавказа этой осенью сместился с активного туризма (трекинга, походов в горы) на релакс-туры: отдыхающие приезжают, чтоб насладиться живописными видами»
– АЛЕАН
По оценкам туроператоров, размещение в отелях Архыза, Домбая, Приэльбрусья в сентябре стоит столько же, сколько в разгар лета.