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Золотая осень на Архызе манит туристов

Золотая осень на Архызе манит туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первая половина осени - отличное время для поездки в горы Северного Кавказа. Главное, за чем едут туристы - красивейшие пейзажи, рассказали туроператоры.

Пляжный сезон подходит к концу и многие россияне присматриваются к поездкам в горы Кавказа. Самые популярные направления - КЧР и КБР, и знаменитый Архыз, Домбай и Приэльбрусье, передает АТОР.

«Несмотря на то, что осень считается «низким сезоном» для Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, спрос на поездки в горы в сентябре-октябре есть, и он у нас уже выше, чем в прошлом году»

– туроператор АЛЕАН

Другие операторы отмечают, россияне стали чаще самостоятельно планировать поездки в СКФО.

Так или иначе, отдых в горах осенью манит завораживающими, золотыми пейзажами, термальными источниками и водопадами, конными прогулками, кавказской кухней.

«Спрос в туроператорском сегменте на горы Кавказа этой осенью сместился с активного туризма (трекинга, походов в горы) на релакс-туры: отдыхающие приезжают, чтоб насладиться живописными видами»

– АЛЕАН

По оценкам туроператоров, размещение в отелях Архыза, Домбая, Приэльбрусья в сентябре стоит столько же, сколько в разгар лета.

Аэропорт может появиться в Карачаево-Черкесии

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