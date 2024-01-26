Крупное преступление раскрыла ФСБ в Ингушетии

Ингушские правоохранители успешно ликвидировали канал, по которому в республику поставлялись запрещенные вещества. Установлены личности подозреваемых.

В Ингушетии удалось ликвидировать канал поставки наркотических веществ, рассказали в республиканском УФСБ.

"Управлением ФСБ России по Ингушетии в ходе работы по пресечению межрегиональных каналов поставок наркотических средств в республику и дальнейшего их распространения, в том числе в других субъектах СКФО, получены данные о поставке в регион, хранении и распространении партии метадона в особо крупном размере"

– управление

Более того, уже определен круг подозреваемых. Преступление могли совершить пять жителей Дагестана и Ингушетии. Мужчина обеспечивали работу этого канала. Они работали на незаконный интернет-магазин, который управлялся из-за рубежа лицом, личность которого пока не установлена.

В доме подозреваемых в Сунже прошли обыски, в ходе которых была найдена особо крупная партия метадона.