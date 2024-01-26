Подозреваемую в связях с террористической группировкой арестовали в Ингушетии

Суд в Ингушетии пересмотрел решение в отношении женщины, подозреваемой в связях с террористами. Ее перевели с домашнего ареста на заключение под стражей.

В Ингушетии заключена под стражу местная жительница, подозреваемая в связях с террористической группировкой. Об этом рассказали в Верховном суде республики.

"Суд апелляционной инстанции Верховного суда Ингушетии рассмотрел материал досудебного производства в отношении Лейлы Гатагажевой, обвиняемой в совершении преступлений по ч. 2 ст. 205.5 УКРФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 2 ст. 208 УКРФ (участие в незаконном вооруженном формировании)"

– пресс-служба суда

В конце предыдущего года Малгобекский городской суд постановил посадить женщину на двухмесячный домашний арест. Верховный суд отменил это решение и распорядился заключить ее под стражу на срок до 28 февраля.