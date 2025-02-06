Вестник Кавказа

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек

Крупное ДТП на Кубани унесло жизни четырех человек
© Фото: МВД Краснодарского края
На трассе в Краснодарском крае столкнулись три легковых автомобиля. Жертвами автоаварии стали четыре человека.

На трассе "Тимашевск-Кореновск" в Краснодарском крае произошло столкновение трех легковых автомобилей, есть жертвы пишет пресс-служба регионального МВД.

Автоавария произошла вчера вечером. ВАЗ-2114 на дороге столкнулся с попутным ВАЗ-2114, после чего автомобиль виновника ДТП оказался на встречной полосе.

Отмечается, что там легковушка врезалась в легковую иномарку KIA. Жертвами автоаварии стали водитель иномарки, а также водитель и два пассажира ВАЗ.

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