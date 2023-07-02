Круизов в России станет больше: новый причал в Таганроге начал работу

Сегодня в порту Таганрога к новому плавучему причалу пристал первый круизный теплоход.
"Новый причал - это знаковый объект, часть дорожной карты по развитию Таганрога как туристического центра. <..> Для нас это новый импульс развитию туристического направления, гостиничной отрасли и всей сферы гостеприимства"
– глава администрации Таганрога Андрей Фатеев
В воскресенье причал принял теплоход "Константин Федин". На судне, рассчитанном на 200 человек, прибыли 110 туристов. В городе они посетят две экскурсии, а затем отправятся дальше - круиз включает порядка 10 городов.
Новый терминал в Таганроге начали строить в прошлом году и летом 2023 ввели в эксплуатацию. За сезон он всего примет три судна, помимо теплохода "Константин Федин", в порт в рамках круизов зайдут еще два туристических судна, одно в августе, другое в сентябре.