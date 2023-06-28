Порт Таганрога готов к приему круизных судов

Плавучий причал в донском морском порту "Таганрог" уже в эти выходные примет свой первый пассажирский лайнер, сообщил заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" - начальник Азовского управления Михаил Ожередов.
"Второго июля первый судозаход пассажирского лайнера. Дноуглубление мы провели успешно, подходы к причалу у нас готовы, поэтому готовы принимать суда в полном объеме", - рассказал Ожередов, передает "Интерфакс".
Построил причал круизный оператор "Водоходъ", работать он будет только в навигационный период, а на зиму - демонтироваться. Его ввод позволит восстановить пассажирское водное сообщение между Таганрогом, Азовом и Ростовом-на-Дону.
Принимать причал длиной 96 м сможет не только крупные круизные теплоходы, но и более мелкие суда, до конца навигации 2023 года в порт Таганрога запланировано четыре захода пассажирских круизных судов.