Порт Таганрога готов к приему круизных судов

Опубликовано: 12:16, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в это воскресенье, 2 июля, в морском порту "Таганрог" заработает плавучий причал, который примет первый пассажирский лайнер. Причал из композитного материала уже установлен, он будет работать в летний навигационный период.

Плавучий причал в донском морском порту "Таганрог" уже в эти выходные примет свой первый пассажирский лайнер, сообщил заместитель директора Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" - начальник Азовского управления Михаил Ожередов.

"Второго июля первый судозаход пассажирского лайнера. Дноуглубление мы провели успешно, подходы к причалу у нас готовы, поэтому готовы принимать суда в полном объеме", - рассказал Ожередов, передает "Интерфакс".

Построил причал круизный оператор "Водоходъ", работать он будет только в навигационный период, а на зиму - демонтироваться. Его ввод позволит восстановить пассажирское водное сообщение между Таганрогом, Азовом и Ростовом-на-Дону.

Принимать причал длиной 96 м сможет не только крупные круизные теплоходы, но и более мелкие суда, до конца навигации 2023 года в порт Таганрога запланировано четыре захода пассажирских круизных судов.