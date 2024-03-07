Кремль прояснит членство Армении в ОДКБ

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну придется ответить за свое заявление о выходе из ОДКБ в случае, если структура не выполнит обязательств и не признает свою зону ответственности, перед самими странами-членами организации.

Российские власти продолжат контакты с Ереваном, в ходе которых премьер-министру страны придется ответить на "неудобный" вопрос о дальнейшем членстве Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Влвдимира Путина Дмитрий Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, поскольку структура не справилась с выполнением обязательств перед Арменией в области безопасности и, более того, сама устроила Армении такие проблемы.

"Безусловно, мы слышали эти заявления. Разумеется, предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр"

- Дмитрий Песков

Что касается того, как к подобным заявлениям Пашиняна относятся в ОДКБ, Песков указал на неуместность самой формулировки, заметив, что он не уполномочен говорить от лица ОДКБ.

Тем не менее, пресс-секретарь президента России не исключил, того, что нынешняя ситуация стать поводом для внеочередного саммита организации.

"Опять же, это ОДКБ должна решать. Конечно, в рамках ОДКБ предстоит определенная работа"

- Дмитрий Песков

Армения и ОДКБ

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что риторика властей Армении зашла очень далеко, но кроме слов от них почти ничего не исходит.

"Мы видим, что Никол Пашинян в своих монологах дошел до того, что теперь будут проводить референдум о том, стоит ли состоять Армении в Евразийском союзе или же стоит вступить в Европейский Союз. Таким образом, вообще вся внешнеполитическая доктрина страны перешла на уровень болтологии и не более того. Видимо, Пашинян, будучи человеком, желающим усидеть на двух или порой даже на трех стульях, будет и дальше выступать с весьма неординарными заявлениями", - сказал он.

"Однако именно в бюрократическом плане практических шагов после этих заявлений о том, что Армения будет выходить из организаций, не происходит. В Ереване все пять лет после смены власти заявляют разное, но на практике значительных изменений не происходит. Потому я и не вижу в будущей перспективе, что действительно Армения сделает шаг по выходу из ОДКБ, а возможно и из Евразийского союза", - подчеркнул Антон Бредихин.

При этом на ОДКБ подрывная деятельность Еревана сказывается негативно. "Армения расшатывает ОДКБ изнутри. Для организации плохо, когда один из членов постоянно заявляет о том, что не хочет состоять в ней, и игнорирует проведение совместных учений. А именно этим и занимается армянское руководство, так что стоит ожидать, что эффект от его действий будет исключительно негативным", - заключил эксперт.