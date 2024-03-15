Вестник Кавказа

Кремль поддержал Баку по вопросу миссии ЕС в Армении

Кремль поддержал Баку по вопросу миссии ЕС в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эффективность наблюдательной гражданской миссии стран Евросоюза на границе Армении и Азербайджана вызывает вполне обоснованные сомнения, к тому же одобрил ее только Ереван, заявил официальный представитель Кремля.

Эффективность так называемой наблюдательной гражданской миссии ЕС в Армении вызывает сомнения, поскольку Азербайджан не признает ее, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Там вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли миссия азербайджанской стороной. Если мы верно понимаем, она негативно относится к функциям этой миссии"

- Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь российского президента назвал соглашение по ее работе односторонним решением Еревана.

"Я сомневаюсь, что в Баку с пониманием будет встречен такой мандат, поэтому это такое одностороннее решение Еревана"

- Дмитрий Песков

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова также раскритиковала создание такой миссии, заявив, что представители ЕС лукавят, "подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии".

Напомним, "Вестник Кавказа" сообщал о том, что парламент Армении сегодня на своем заседании ратифицировал проект соглашения между Арменией и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Далось это официальное подтверждение армянским парламентариям непросто - решение было принято 57 голосами "за", 26 депутатов от оппозиционной фракции "Армения" воздержались, а фракция "Честь имею" в голосовании не участвовала вовсе.

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