Краснокнижных орлов и коршуна изъяли у фотографов в Дагестане

Опубликовано: 22:25, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минприроды Дагестана

Пять редких хищных птиц удалось забрать у людей, наживавшихся на изготовлении фотографий с туристами в Дагестане. О пресечении нарушений рассказали в Минприроды республики.

Занесенные в Красную книгу птицы использовались как реквизит для фотосъемок в Дагестане. Сообщение о преступлении распространило Минприроды РД.

В нем говорится, что сотрудники министерства провели проверки в популярных среди туристов местах. Специалисты нашли нескольких птиц, на которых предприимчивые жители республики зарабатывали деньги.

"Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский"

– Минприроды

Нарушители понесут ответственность – на них оформлены протоколы, делом займется природоохранная прокуратура.