РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Краснокнижных орлов и коршуна изъяли у фотографов в Дагестане

Краснокнижных орлов и коршуна изъяли у фотографов в Дагестане
© Фото: Минприроды Дагестана
Пять редких хищных птиц удалось забрать у людей, наживавшихся на изготовлении фотографий с туристами в Дагестане. О пресечении нарушений рассказали в Минприроды республики.

Занесенные в Красную книгу птицы использовались как реквизит для фотосъемок в Дагестане. Сообщение о преступлении распространило Минприроды РД.

В нем говорится, что сотрудники министерства провели проверки в популярных среди туристов местах. Специалисты нашли нескольких птиц, на которых предприимчивые жители республики зарабатывали деньги.

"Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ "Государственный заповедник "Дагестанский"

– Минприроды

Нарушители понесут ответственность – на них оформлены протоколы, делом займется природоохранная прокуратура.

Таможенники не дали незаконно вывезти львят и тигрят из России

Таможенники не дали незаконно вывезти львят и тигрят из России

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1185 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version