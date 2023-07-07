Таможенники не дали незаконно вывезти львят и тигрят из России

Детенышей льва и тигра пытался вывезти контрабандой пожилой мужчина из Астраханской области в Казахстан, сообщает ФТС РФ.
Таможенники на пункте пропуска Караузек проверяли легковое авто с казахстанскими номерами. На заднем сиденье они увидели две обычные пластиковые переноски. Однако внутри ехали не просто домашние кошки, а тигрята и львята - по два звереныша в каждом ящике. Причем, судя по фото, у зверей даже не было возможности встать - настолько тесными были переноски.
Неудивительно, что никаких документов у 60-летнего мужчины не было. Оказалось, что преступник купил котят в Чечне и вез их в Казахстан, чтобы продать в частный зоопарк.
Пушистые детеныши будут переданы на передержку в подходящие для них условия.
А вот для контрабандиста все окончится не так радужно - в отношении него может быть открыто уголовное дело.