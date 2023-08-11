Вестник Кавказа

Краснокнижного медведя убили в КБР – идет расследование

Краснокнижного медведя убили в КБР – идет расследование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии устанавливают детали убийства животного, предположительно занесенного в Красную книгу. Жертвой местных жителей стал медведь, предположительно относящийся к виду кавказского бурого.

Полиция КБР расследует случай убийства возможно краснокнижного животного, проверка ведется совместно с Минприроды, рассказали в пресс-службе министерства.

Поводом для нее послужило видео, широко разошедшееся в соцсетях. На записи, сделанной в селении Бабугент, люди на автомобиле сначала едут за бегущим по обочине медведя, потом оно оказывается убитым.

"Восьмого июня в Черекском районе произошел отстрел одной особи медведя, предположительно схожего с кавказским бурым медведем, занесенным в Красную книгу КБР, как редкий либо исчезающий вид животного"

– Минприроды

Правоохранители вместе с сотрудниками министерства выяснили, кто причастен к убийству. На месте ЧП найдены гильзы, выяснено, какое оружие использовали "охотники" и кому оно принадлежит. Проверка продолжается.

 

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