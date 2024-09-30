"Краснодар" закончил год лидером РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" ушел на зимний перерыв, став первым в турнирной таблице РПЛ – спортсмены проведут январь и февраль на сборах в ОАЭ, а впервые в новом 2025 году выйдут лишь в марте.

Кубанский футбольный клуб "Краснодар" сегодня ушел в зимний отпуск, закрепившись в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба клуба.

""Краснодар" ушел в зимний отпуск. Черно-зеленые завершили осеннюю часть чемпионата на первой строчке таблицы МИР РПЛ"

- Telegram-канал ФК "Краснодар"

18-й тур РПЛ завершился матчем между "Краснодаром" и "Локомотивом" – две команды свели его вничью, 0:0.

В 18 проведенных матчах "быки" набрали 39 очков – столько же, сколько и петербургский "Зенит", однако победили команду из Питера во встрече в первом круге. А вот столичный "Спартак" замкнул тройку лидеров с 37 очками.

Впрочем, отдых "быков" будет недолгим – уже 13 января будущего 2025 года они соберутся в ОАЭ – там пройдут три сбора, первые два - в Абу-Даби, они будут проходить с 14 по 19 января и с 22 января по 4 февраля. Третий сбор, с 8 по 21 февраля, примет Дубай.

Вновь на поле "Краснодар" выйдет в марте будущего года – команда встретится с "Крыльями Советов" из Самары.