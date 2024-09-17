Вестник Кавказа

Россияне стали равнодушны к футболу

Россияне стали равнодушны к футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Доля равнодушных к футболу россиян за 19 лет возросла. Имя популярного в стране футболиста могут назвать лишь 17% опрошенных.

ВЦИОМ в ходе своего проведенного опроса выяснил, что в России увеличилось количество граждан, равнодушных к футболу. Доля таких людей за 19 лет возросла до 77%.

Центр также отметил, что в России резко сократилось число постоянных футбольных фанатов – лишь 4% опрошенных назвали себя постоянными болельщиков.

Помимо этого, стало меньше интересующихся футболом эпизодически: если 19 лет назад таких в России было примерно 34%, то сегодня их почти в два раза меньше – 18%.

Кроме того, всего лишь 17% процентов респондентов могут назвать самого популярного действующего российского футболиста, в то время как в 2009 году таких было 47%.

В пресс-службе ВЦИОМ заявили, что массовый интерес к футболу переживает кризис. Там добавили, что этом может быть связано как с отсутствием «звезд», так и с общим падением интереса.

При этом в центре подчеркнули, что результаты опроса показывают, что отечественный футбол становится все менее узнаваемым и безликим для российского общества.

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