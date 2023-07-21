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"Краснодар" на выезде справился со столичным "Динамо"

&quot;Краснодар&quot; на выезде справился со столичным &quot;Динамо&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Кубанский футбольный клуб сегодня одержал убедительную победу над московским "Динамо" в первом туре Российской Премьер-Лиги: матч, который прошел в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", завершился со счетом 1:3.

Футбольный матч первого тура Российской Премьер-Лиги 2023/24, который прошел сегодня на столичном стадионе "ВТБ-Арена", завершился мощным поражением московского "Динамо" - футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:3, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В первом тайме счет игры открыл представитель гостей Джон Кордоба, на 27-й минуте отправивший мяч в ворота соперников. Вторым голом на 35-й минуте встречи у "быков" отметился Александр Черников, а третий мяч на 53-й минуте второго тайма забил Батчи, передает "АиФ-Юг".

Отыграться "динамовцам" удалось лишь на 65-й минуте - мяч в ворота краснодарцев удачно отправил Федор Смолов.

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