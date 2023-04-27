Краснодар частично остался без света

Опубликовано: 11:36, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате аварии на подстанциях в Краснодаре, без света остались 1,2 тыс человек. На месте ведутся восстановительные работы.

Девять трансформаторных подстанций в Карасунском округе Краснодара были отключены из-за повреждения кабельной линии. В результате аварии без света остались 1,2 тыс человек.

Как информирует Единая дежурно-диспетчерская служба города, электроснабжение приостановлено на следующих улицах: Монтажная, Ремесленная, Симферопольская, Просторная, Уральская, Сормовская и другие.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии в Карасунском округе. Причина отключения - повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключены ПС "ПШ-301" и девять трансформаторных подстанций"

– говорится в сообщении.

На месте ведутся восстановительные работы.