Школы Тбилиси начали соревноваться в экономии света

Опубликовано: 19:28, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тбилисские школы начали сегодня состязание по составлению проектов увеличения своей энергетической эффективности. Школьникам предстоит предложить жюри наиболее продуктивные способы экономии энергии в образовательных учреждениях. Победители получат по $3330.

В грузинской столице десять средних школ вступили сегодня в соревнование по теоретической экономии электроэнергии. Как уточнили в Минэкономразвития Грузии, соревнования входит в программу республиканской энергетической реформы.

До 15 июня школы будут разрабатывать проекты увеличения собственной энергетической эффективности, затем жюри, составленное из членов энергетических структур Грузии, определит три лучших проекта и профинансирует каждый из них на $3330.

Замминистра экономики Ромео Микаутадзе подчеркнул, что соревнования поможет обучить детей мерам более эффективного использования электроэнергии и поможет им в дальнейшем экономить электричество. Он заявил, что каждый житель Грузии обязан ответственно подходит к вопросу расходования ресурсов.

Замминистра добавил, что речь идет не только об экономии электроэнергии, но и об улучшении экологии – и для того, чтобы энергетическая реформа была претворена в жизнь, граждане должны знать, что и зачем делается в ее рамках.