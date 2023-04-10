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Краснодар частично обесточен

Краснодар частично обесточен
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В результате аварии был обесточен центр Краснодара. На месте ведутся восстановительные работы.

Электроподстанция и пять трансформаторных подстанций были отключены в Краснодаре в результате повреждения на линии.

Как проинформировали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, в частности, подача электроэнергии была приостановлена по адресам: ул. Гудимы, Мира, Суворова и Седина.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Центральном округе. Причина отключения - в результате повреждения на линии между ПС "РП-11" и ТП-1372 к.А, отключилась ПС "НПЗ-11" и пять трансформаторных подстанции» – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает аварийная бригада, ведутся восстановительные работы.

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