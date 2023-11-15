"Красная Поляна" откроет сезон 1 декабря

В горах Сочи намело двухметровые сугробы. Это позволяет открыть горнолыжный сезон досрочно - уже на этой неделе.

Обильный снегопад в горах Сочи позволяет открыть сезон катания, сообщили на "Красной Поляне".

На данный момент минимальная высота снежного покрова в горах - 47 см, такие сугробы лежат в Олимпийской деревне. На Роза Пик намело 191 см снега. На "Красной Поляне" высота сугробов превышает 100 см.

"Две недели назад на Красной Поляне начались снегопады, и сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что позволяет открыть трассы для катания. Первые туристы смогут начать кататься в предстоящую пятницу, 1 декабря"

– Красная Поляна

Это первый курорт в сочинских горах, который начнет сезон катания на этой неделе. Первым гостям будут доступны "синие" и "красные" трассы.