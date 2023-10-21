КПП "Рафах" пропустил 20 грузовиков и закрылся

Опубликовано: 12:09, 21 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КПП на границе Египта и сектора Газа, открывшийся в 10.00, вскоре закрылся вновь. Проехать успели лишь 20 автомобилей с гуманитарными грузами. Ожидалось, что в сектор Газа будет пропущено до 100 грузовиков.

Менее чем на два часа открывался этим утром КПП Рафах на границе Египта и сектора Газа, границу закрыли после того, как в анклав проехали 20 грузовиков, информирует телеканал al Arabiya.

Ранее стало известно, что погранпункт начал работать в 10.00, ожидалось, что сначала он пропустит автомобили с гуманитарной помощью для раненых в Газе, затем станет возможной эвакуация иностранцев из анклава.

Возле КПП остаются стоять порядка 200 грузовиков со стороны Египта. Согласно сообщению регионального директора ВОЗ по ЧС Ричарда Бреннана, по недавней договоренности между лидерами Египта и США, планируется, что через КПП будут ежедневно проходить до 100 автомобилей с гуманитарной помощью для жителей сектора.