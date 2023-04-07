Коронавирус нашли у 8,9 тыс россиян

Опубликовано: 11:51, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, за прошедшие сутки в стране выявили чуть менее 9 тыс случаев заболевания. Каждый восьмой заболевший - житель столицы.

В России за сутки диагноз «коронавирус» поставлен 8 915 тыс человек.

Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано 22 698 025 случаев заболевания. Выздоровели 22 070 993 человек, из них за сутки - 10 685.

В больницы на лечение за 24 часа поступило 1 167 пациентов. Умерли за сутки 38 инфицированных коронавирусом, за все время - 397 497 человек.

В Москве за сутки ковид нашли у 1 140 жителей, в Санкт-Петербурге вирус подхватили 874 человека, в Московской области - 168. В Краснодарском крае сообщается о 217 новых заболевших, в Ставропольском крае инфицированы за сутки 187 жителей, в Крыму 78 человек сдали положительный тест на коронавирус. Ситуация с заболеваемостью на Северном Кавказе следующая: в Дагестане выявили 8 случаев, в Кабардино-Балкарии заболели 15 человек, в Адыгее вирус обнаружен у 16 жителей, в Карачаево-Черкесии у 7, в Чечне заражены 3 человек, в Северной Осетии - 12. Меньше всего в СКФО заболевших обнаружено в Ингушетии, заразился один человек.