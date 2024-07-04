Контрафактный алкоголь тоннами изымают на курортах Кубани

За незаконную торговлю вином и пивом на курортах Краснодарского края с начала лета к ответственности привлечены свыше 300 ИП. У продавцов изъято более 24 тонн контрафактного спиртного.

С начала лета на черноморских курортах было изъято свыше 24 т контрафактного пива и вина.

"В летний период на особом контроле полицейских - борьба с незаконным оборотом алкоголя… привлечено более 330 индивидуальных предпринимателей, из незаконного оборота в рамках административного производства изъято свыше 24 тыс литров пива и вина"

– ГУ МВД по Краснодарскому краю

В туристический сезон активизируются продавцы не только нелегального алкоголя, но и другой продукции. Тех, кто занимается несанкционированной торговлей, привлекают к административной ответственности, рассказали правоохранители, передает "Интерфакс".