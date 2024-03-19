Константин Косачев: Россия не станет поворачиваться спиной к Южному Кавказу 

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал "Вестнику Кавказа" о перспективах российской внешней политики на Южном Кавказе, выразив уверенность в нормализации отношений с Арменией и Грузией и последовательном развитии союзнических связей с Азербайджаном.

Что бы ни происходило, Россия обязательно сохранит конструктивную и благожелательную политику в отношении республик Южного Кавказа – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, говоря об общих основаниях подхода Москвы к выстраиванию контактов с Азербайджаном, Арменией и Грузией.



"Мы обречены на соседство, в этом нет никакого сомнения. Поэтому для России было бы неправильно поворачиваться спиной к Южному Кавказу, к нашим соседям, даже если не все они поворачиваются к России лицом", - прежде всего сказал он.



"Я уверен в том, что те, кто сейчас ставит под сомнение прочность и перспективы отношений с Россией, мыслят не категориями мировой истории и не категориями собственных национальных интересов, а только в рамках сиюминутной конъюнктуры", - подчеркнул Константин Косачев.



"Мы, к сожалению, уже многие годы находимся, мягко говоря, не в лучших отношениях с Грузией. И к не меньшему сожалению видим деградацию, и довольно стремительную, отношений с Арменией. При этом мы развиваем, без всякой оговорки, очень позитивные и поступательные отношения с Азербайджаном", - обратил внимание Заместитель Председателя Совета Федерации.



"Я уверен, что с Азербайджаном мы можем сделать еще больше. С Арменией и Грузией мы можем сделать многое для того, чтобы наши связи сохранить в формате, как минимум добрососедских отношений, а как максимум дружеских. Я уверен, что рано или поздно мы восстановим нормальные добрососедские и дружественные отношения и с Арменией, и с Грузией", - заявил он.



"Это обязательно произойдет, потому что здоровые позитивные связи со всеми республиками Южного Кавказа отвечают и нашим национальным интересам, и, я уверен, национальным интересам этих стран и народов", - заключил Константин Косачев.