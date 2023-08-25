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Конго-крымская лихорадка настигла Иран

Конго-крымская лихорадка настигла Иран
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Десятки иранцев подхватили вирус конго-крымской лихорадки. В стране сообщили, что зафиксировано три случая гибели от болезни. Она вызывает вирус, передаваемый клещами.

Сотрудник министерства здравоохранения Ирана Мохаммадрезы Ширзади сообщил о заражении 60 жителей страны вирусом конго-крымской лихорадки.

По его словам, в Исламской Республике зафиксировано уже три случая гибели в результате заболевания этой болезнью.

Конго-крымская лихорадка

Конго-крымская лихорадка вызывает вирус семейства Bunyaviridae, который передают клещи, который вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

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