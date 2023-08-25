Десятки иранцев подхватили вирус конго-крымской лихорадки. В стране сообщили, что зафиксировано три случая гибели от болезни. Она вызывает вирус, передаваемый клещами.
Сотрудник министерства здравоохранения Ирана Мохаммадрезы Ширзади сообщил о заражении 60 жителей страны вирусом конго-крымской лихорадки.
По его словам, в Исламской Республике зафиксировано уже три случая гибели в результате заболевания этой болезнью.
Конго-крымская лихорадка
Конго-крымская лихорадка вызывает вирус семейства Bunyaviridae, который передают клещи, который вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.