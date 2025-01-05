Вестник Кавказа

Коммунальщики сегодня вернут воду в дома жителей Кавминвод

Коммунальщики сегодня вернут воду в дома жителей Кавминвод
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальные службы Ставрополья практически полностью устранили последствия аварии на водозаборе в курортные города региона Кавказских Минеральных Вод – напор воды в кранах появится ночью, после того, как заполнится система.

На данный момент коммунальные службы Ставропольского края практически полностью восстановили водоснабжение городов и муниципальных округов курортного региона Кавказских Минеральных Вод, нарушенное минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале… устранена. Идет заполнение систем подающих водововодов от канала. Далее от главной насосной станции начнется заполнение систем водоснабжения отключенных ранее систем Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Лермонтова, Предгорного и Минераловодского муниципальных округов"

- Дмитрий Ворошилов

Как отметил градоначальник, полное заполнение систем произойдет ночью, пока питеьвая вода в регионе подвозится к домам по заявкам. Что касается отопления, ситуация стабильная - в резервуарах котельных вода есть, а значит, срыва отопления до заполнения систем водоснабжения не будет, - добавил Ворошилов.

Напомним, минувшей ночью из-за резкого похолодания в регионе в Большом Ставропольском канале в воде образовался лед, который забил приемники воды на Кубанские очистные сооружения, подача которой сократилась на 60% в города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

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