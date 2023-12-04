Комфортабельный автобус свяжет Евпаторию с Геническом

Завтра в Крыму заработает новый автобусный маршрут, который соединит Евпаторию с херсонским Геническом, он пройдет через столицу региона город Симферополь.

Уже завтра, 15 декабря, из крымской Евпатории в херсонский Геническ отправится первый комфортабельный автобус, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Межрегиональный автобусный маршрут – абсолютно новый для полуострова, он пройдет через Симферополь, а ввели его по многочисленным просьбам жителей Крыма и Геническа, отметили в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Маршрут будет востребован не только у жителей двух регионов, но и у туристов, которые смогут воочию увидеть новые регионы России. К тому же такая поездка будет комфортной – на линии будут работать комфортабельные автобусы, снабженные кондиционерами.

Удобно и время движения - из Евпатории автобус будет отправляться в 6:30 утра, из Симферополя - в 8:00, а обратно из Геническа - в 15:00, к тому же ходить он будет ежедневно, добавили в крымском Минтрансе.