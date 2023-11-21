Из Таганрога в Архыз будут ходить туристические автобусы

В середине декабря из донского Таганрога на карачаево-черкесский курорт Архыз в свой первый рейс отправится автобус, который доставит на курорт туристов из Таганрога и Ростова-на-Дону любителей гор и лыжного спорта, сообщили в "Донавтовокзале".
Автобус отправится из Таганрога в 20:30, через Ростов он пройдет в 23:05, а на курорт прибудет в 12:35 следующего дня, передает "АиФ-Ростов".
Туристический автобус сделает остановки в Мостовском, Псебае и в Зеленчукской. Он станет очень удобным транспортом для путешественников, к услугам которых будут не только удобные кресла и розетки, но и системы климат-контроля и все новинки дорожного сервиса.
Конечно, особая прелесть путешествия по дороге будет состоять в том, что на глазах туристов будет меняться сама природа – на смену донскому теплу постепенно придет свежесть заснеженных зимних гор Карачаево-Черкесии.