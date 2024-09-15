Вестник Кавказа

Коллектор в Дербенте погубил троих мужчин

Коллектор в Дербенте погубил троих мужчин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане произошла трагедия, в которой трое мужчин погибли во время выполнения работ на коллекторе. Причины происшествия в Дербенте еще предстоит выяснить специалистам.

В результате невыясненного происшествия в коллекторе Дербента трое рабочих погибли во время проведения плановых работ, рассказал руководитель города Ахмед Кулиев.

Со слов Кулиева, один из рабочих спустился в канализацию, чтобы поправить задвижку и упал в обморок. Его коллеги поспешили ему помочь, но тоже погибли на месте.

«Все трое скончались на месте»

- Ахмед Кулиев

От чего именно погибли мужчины еще неизвестно.

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